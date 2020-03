Sur les traces d'un très grand pianiste de jazz : Fred Hersch

Heureux de vous annoncer que le long documentaire "The Ballad Of Fred Hersch" est maintenant en streaming gratuitement grâce aux cinéastes Carrie Lozano et Charlotte Lagarde. Merci mesdames ! Profitez-en. Fred Hersch

La ballade de Fred Hersch est un portrait intime de l’un des pianistes de jazz américain les plus en vue aujourd’hui. Avec plus de 30 albums et 10 nominations aux Grammy Awards, Fred Hersch est internationalement vénéré dans le milieu du jazz en tant que maître improvisateur. Il enregistre très tôt ses propres compositions, dans lesquelles on trouve une forte influence du pianiste Bill Evans. Il est avec Gary Burton et Andy Bey, l'un des rares musiciens de jazz à revendiquer ouvertement son homosexualité. Détecté séropositif au début des années 1990, il a également miraculeusement survécu à un coma de deux mois en 2008. Les caméras ont pu capturer le processus créatif de Hersch et le suivre dans son quotidien. Un documentaire portrait que l’on doit à Charlotte Lagarde et Carrie Lozano et sorti en 2016. A découvrir en version sous-titrée ici