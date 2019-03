Suite au décès de Keith Flint, The Prodigy annule tous ses concerts, dont celui du Suikerrock

The Prodigy a annoncé mercredi sur son compte Twitter l'annulation "avec effet immédiat" de l'ensemble de ses concerts deux jours après le décès de son leader Keith Flint. Le groupe devait se produire fin juillet au festival Suikerrock à Tirlemont. Les organisateurs indiquent sur leur site internet comprendre cette décision et travailler à une solution alternative.

Keith Flint a été retrouvé mort lundi à son domicile situé dans l'Essex, en Angleterre. Le chanteur de 49 ans a mis fin à ses jours.

The Prodigy est un des groupes électro les plus influents des années nonante avec des titres comme "No Good (Start the Dance)", "Out of Space", "Breathe", "Firestarter" ou encore "Smack My Bitch Up".