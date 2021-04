Streaming : Quelles sont les musiques les plus écoutées à travers le monde ?

Selon Apple, les City Charts se distinguent des autres classements musicaux en combinant le nombre d’écoutes et d’autres "indicateurs de popularité locale" pour mettre quotidiennement en avant les 25 chansons les plus populaires auprès des auditeurs locaux. Et cela se ressent dans les classements de certaines villes.

Depuis quatre ans, Spotify rend public sur le site Spotify Charts le classement hebdomadaire des 200 titres les plus écoutés dans chaque pays. Apple Music compte bien rattraper son retard sur son rival suédois avec City Charts , une nouvelle fonctionnalité permettant aux amateurs de musique de découvrir les morceaux en vogue dans plus de 100 villes aux quatre coins du globe.

Zoom sur la Belgique

Pour ce qui est de la City charts d’Apple, aucune ville belge n’a été mise en avant. Spotify Charts reprend tout de même la liste des 200 morceaux les plus écoutés chez nous. Dans cette liste on retrouve dans l’ordre du podium les morceaux, Montero (Call Me By Your Name) de Lil Nas X, suivi de Friday (Dopamine Re-Edit) de Riton et Nightcrawlers et enfin Peaches de Justin Bieber.