"Strange Bird" de Jean-Paul Estiévenart, voyage dans la tête d’un souffleur raffiné

Dernier album du trompettiste Jean-Paul Estiévenart, "Strange Bird" réunit douceur, colère, passion, joie, tristesse, mélancolie. Un quintet qui est né suite à une carte blanche présentée au théâtre Marni et qui, 9 mois plus tard, entrait en studio pour l’enregistrement.

Jean-Paul Estiévenart est né à Mons en 1985, et c'est son grand-père qui lui apprend les premières notions de trompette. Il continue l’étude de cet instrument à l’Académie de St Ghislain pendant 10 ans. À ce moment-là, il découvre le jazz et décide de s'y consacrer pleinement. Très vite, il devient une figure incontournable de la scène jazz belge et internationale. Parmi la jeune génération de trompettistes, Jean-Paul est un artiste à couper le souffle et dont le talent s’impose toujours avec style et élégance. Virtuose bien sûr, mais bien plus que cela, raffiné et précis. Un artiste qui sait assumer ses risques, une capacité d’improvisation, une sensibilité qui captive et charme son public.

Pour ce dernier album "Strange Bird" écrit en Espagne, Jean-Paul Estiévenart s'est entouré de Romain Pilon, Antoine Pierre, Nicolas Thys, Nicola Andrioli et Logan Richardson :

Pour cartographier mon univers mental

Des compositions écrites avec la plus grande spontanéité émotionnelle, où l’improvisation a la plus grande place.

Jean-Paul Estiévenart était l'invité de Philippe Baron sur Musiq3.