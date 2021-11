Sting revient avec un nouvel album " The Bridge ", métaphore de l’élan pour enjamber l’adversité

Celui qui est aussi acteur (on a pu le voir récemment dans le film français "Kaamelott") ne goûte pas les tirades des anti-vaccins. "Je ne comprends pas cette science de l’objection. Je n’ai pas hésité à me faire vacciner. Je suis assez vieux pour me rappeler ces enfants dans ma rue qui étaient paralysés par la polio. Et cette maladie a été éradiquée grâce aux vaccins".