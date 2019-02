Sting de retour en Belgique le 8 juillet au Gent Jazz Festival

Sting, l'ancien leader du groupe The Police, sera pour la première fois depuis plus de dix ans présent en Belgique sur la scène du Gent Jazz Festival, annoncent les organisateurs.

Sting formait le groupe britannique The Police avec le batteur Stewart Copeland et le guitariste Andy Summer. Le groupe est surtout connu pour ses titres "Roxanne", "Message In A Bottle", "So Lonely" et "Can't Stand Losing You". Il a sorti cinq albums studio et a gagné six Grammy Awards.

"En 2007 et 2008, après une pause pour se lancer dans des projets personnels, le groupe s'est retrouvé pour une tournée qui est passée le 8 octobre 2007 par la Belgique. Il a donné un concert à guichet fermé au Sportpaleis d'Anvers." Le deuxième concert, prévu pour le 9 octobre 2007 a été annulé à cause de problèmes de voix du chanteur Sting", selon Gent Jazz. Le 7 juin 2008, The Police a donné son dernier concert belge sur TW Classic et a ensuite terminé sa tournée à New York, après 154 performances live. Avec la tournée européenne "My Songs", le leader du groupe revient sur sa carrière.

Les tickets pour le festival seront mis en vente à partir du 15 février sur le site. Sting s'ajoute aux noms de Gregory Porter, Diana Krall & John Zorn "Bagatelles" déjà annoncés au Gent Jazz Festival.