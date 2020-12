StillAlive, la chanson et le clip qui rendent hommage au secteur culturel qui se meurt

Milo Savic, DJ bruxellois, vient de sortir un titre intitulé "Still Alive", en hommage au secteur culturel qui se meurt. Pour illustrer son propos, le DJ a tourné son clip dans les lieux festifs, les bars et les restaurants les plus emblématiques de la capitale mais pas que !

Le Palais 12, Forest National, le Cirque Royal, la Madeleine, le Botanique, le Sportpaleis, l’UGC de Brouckère, les Halles Saint-Géry, Le Fuse, le Jalousy, les Jeux d’Hiver, le Bar Rouge, l’Impérial, le Bar du Marché, le Loft, le Schievelavabo et on en passe et des meilleurs… 50 lieux culturels, de l’événementiel et de l’Horeca sont mis en avant dans ce clip émouvant. On y voit des endroits habituellement si chaleureux et festifs, vidés de leurs visiteurs. Les spotlights sont éteints, les verres sont vides et dans les yeux des tenanciers on lit énormément de tristesse et de désespoir.

Malgré les contraintes, on continue à créer. Dans un système global, on n’est pas la priorité. Mais de là à ne pas être considéré, c’est juste du mépris.

Les paroles de la chanson sont directes, elles dénoncent un manque de considération pour tout un secteur qui est presque totalement à l’arrêt depuis mars dernier. "C’est une chanson collaborative : j’ai composé l’instru et la chanteuse Nephtys a écrit les paroles. Elle a su retranscrire une discussion que l’on avait eue dans laquelle on faisait part de notre ressenti sur la situation catastrophique du milieu culturel. Elle a su choisir les bons mots" confie Milo Savic.

Le clip est également accompagné d’une chorégraphie de Louis George qu’il interprète en compagnie de la danseuse Clémence Nicolas. "Cette chorégraphie ajoute de la grâce et de la poésie à cet enchaînement de lieux vides. Cette danse représente la vie et réaffirme qu’on est #stillalive malgré tout."

Le message de Milo Savic est on ne peut plus clair, il s’agit d’un cri du cœur mais surtout un cri d’alerte : "C’est tout un secteur qui se meurt devant nos yeux et on a l’impression de ne pas être vus ni entendus. Il faut absolument prévoir des aides à la hauteur des sacrifices demandés."

Ce clip sort à quelques semaines du passage à la nouvelle année. Pour la culture, l’événementiel et l’horeca, les perspectives de 2021 ne sont pas positives : "On ne sait toujours pas où on va ! On n’en peut plus d’être ballottés entre ouverture et fermeture de semaine en semaine et de mois en mois. Donnez-nous une vraie échéance que l’on puisse s’organiser et retrouver espoir !"

Milo Savic et Nephtys tiennent néanmoins à rester positifs, malgré toutes les difficultés que les acteurs de la culture et de l’événementiel rencontrent, la créativité ne peut s’arrêter : "We are still alive ! Ensemble on est plus forts face à ce genre de situation, on est toujours là, toujours vivants et on le dit haut et fort ! On continuera à créer."