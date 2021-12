Stéphane Mercier, saxophoniste et leader de big band

L’idée de départ était de permettre aux membres du quartet et aux comparses qui se joignaient à eux de se lancer dans l’écriture pour plus grand ensemble (un peu dans la lignée de Dave Holland avec son quintet et le big band) dans l’esprit des clubs new-yorkais tels que le Village Vanguard et autres en se produisant une fois par mois dans un club de Jazz.

C’est un tout nouveau répertoire que nous propose la formation Jazz Station Big Band sur son dernier album "Moods". Formé à l’initiative de Michel Paré avec les membres du groupe MP4 (François Decamps, Piet Verbist et Herman Pardon), ce big band a vu le jour au mois d’octobre 2006 et est en résidence à la Jazz Station de Bruxelles une fois par mois.

"Le Jazz Station Big Band est sans conteste un des big bands européens les plus prometteurs. L’écriture est ingénieuse et ambitieuse et les arrangements sont profonds et sensés. Leur utilisation astucieuse des mesures impaires, des changements de métrique et de l’improvisation libre gardent l’auditeur en éveil, mais un grand lyrisme, de la simplicité et de la beauté se trouvent aussi dans leur travail". Antonio Sanchez (batteur du Pat Metheny Group).

Stéphane Mercier était l’invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.