Stéphane Mercier et Damon Brown, un coup de foudre musical gravé sur "The Road"

Comme le précise Stéphane Mercier, c’est un véritable coup de foudre musical qu’il a eu pour le trompettiste Damon Brown. Rencontré en 2017 à Paris lors d’une répétition pour une tournée au Cambodge, les deux musiciens vont ensuite partager plusieurs concerts à Londres et Séoul (lieu de résidence de Damon Brown). Vient alors l’envie d’enregistrer ensemble, ce qu’ils font en formant un Quintet composé autour d’eux des belges Igor Gehenot au piano, Nicolas Thys à la contrebasse et de l’irlandais Darren Beckett (ex colocataire de Stéphane Mercier à New York) à la batterie.

Reprise d'un classique du répertoire de Tony Bennett

Entre les compositions des deux souffleurs, le pianiste Igor Gehenot propose également son "Step 2", remarqué aux Octaves de la Musique et qui figure sur son album "Delta" paru sur le label Igloo en 2017.

Pour compléter un album bien équilibré et acoustique, on retrouve également Damon Brown au chant pour "I Left My Heart In San Francisco", morceau fétiche de Tony Bennett. Une interprétation qui fait ressortir le côté crooner du trompettiste anglais, mais aussi sa sensibilité à fleur de peau. L'album est sorti sur la label Hypnote Records, un label indépendant créé en 2016 par le contrebassiste de jazz Giuseppe Millaci et l’ingénieur du son Jonas Verrijdt pour combler à une pénurie de labels de jazz en Wallonie et Bruxelles.

Stéphane Mercier était l'invité de Philippe Baron dans son émission "Jazz" sur Musiq3.