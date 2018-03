Stéphane Denève restera directeur du Brussels Philharmonic jusqu'en 2022

Le Brussels Philharmonic a prolongé sa collaboration avec le directeur musical Stéphane Denève jusqu'à la saison 2021/2022 incluse, a annoncé vendredi l'orchestre symphonique.

"Sous la direction de Stéphane Denève, l'orchestre continuera de miser sur la participation de solistes issus du gratin mondial, sur l'internationalisation (...) et sur le Centre for Future Orchestral Repertoire", une plateforme numérique qui regroupe toutes les œuvres symphoniques créées depuis l'an 2000, a indiqué le Brussels Philharmonic lors d'une conférence de presse.

Depuis 2015, Stéphane Denève est à la tête de cet orchestre fondé en 1935. Il est également directeur musical désigné du St. Louis Symphony et chef d'orchestre invité permanent du Philadelphia Orchestra. Il est en outre régulièrement invité par des formations mondialement reconnues, telles que le Koninklijk Concertgebouworkest d'Amsterdam, le Wiener Symphoniker, l'Orchestre National de France, le London Symphony Orchestra et le New York Philharmonic.