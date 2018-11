"Star Wars in concert" avec l'Orchestre National de Belgique au Palais 12

Le Palais 12 emmènera ses visiteurs dans l'univers de "Star Wars" à l'aide d'un écran géant et via les musiques de John Williams à l'occasion des "Star Wars in concert" les 8 juin et 26 octobre 2019. Une occasion unique pour les fans de la saga de s'immerger dans la guerre des étoiles aux sons d'un orchestre symphonique.

Le 8 juin, l'Orchestre National accompagnera le film "Star Wars : New hope" (Un nouvel espoir), l'épisode IV de la saga, soit le premier film sorti en 1977. Quelques mois plus tard, les cinéphiles et mélomanes pourront revenir au Palais 12 voir le cinquième épisode, "Star Wars: The Empire Strikes Back" (L'empire contre-attaque). Plus de 80 musiciens participeront aux événements. Ce sera une première pour l'Orchestre national de Belgique.

John Williams, le compositeur derrière les bandes originales de tous les films de la saga étoilée, a notamment remporté l'Oscar de la meilleure musique de film pour le premier long métrage "A new hope". Les tickets sont disponibles dès maintenant sur cineconcert.be, ticketmaster.be ou à la Fnac.