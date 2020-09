Sonny Rollins, le colosse survivant célèbre ses 90 ans

A 90 ans, Sonny Rollins est une page toujours vivante du jazz international. Son dernier album "Holding the Stage - Road Shows, vol. 4" est sorti en 2016. Né à New York le 7 septembre, il a grandi à Harlem, non loin de l’Apollo Theater qui a révélé bons nombres d’artistes.

Amateur de Coleman Hawkins et de Charlie Parker, Sonny Rollins côtoie le pianiste Kenny Drew et le saxophoniste Jackie McLean avant d’enregistrer avec le tromboniste J.J. Johnson et le chanteur Babs Gonzales en 1949. Premier fan de Rollins, Miles Davis ne tardera pas à le prendre sous son aile et enregistre plusieurs albums avec lui. Au milieu des années 1950, Rollins intègre la formation de Thelonious Monk, Max Roach et Clifford Brown. C’est à cette époque qu’il reçoit le surnom de "Newk" pour sa ressemblance avec Don Newcombe, star du baseball. Sonny Rollins revient sur sa rencontre avec Miles Davis.