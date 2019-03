Solange dévoile enfin son album 'When I Get Home'

Les 19 pistes de l'album de la soeur de Beyoncé parues hier soir comprennent de nombreuses collaborations notamment avec Tyler the Creator et Gucci Mane.

Après avoir donné plusieurs avant-goûts ces derniers jours, Solange a partagé son nouvel album intitulé "When I Get Home". Il comprend des titres tels que "Down With the Clique", "Things I Imagined", ainsi que cinq interludes.

"When I Get Home" fait suite à "A Seat at the Table" paru en 2016, un album encensé par la critique qui s'était écoulé à 72.000 exemplaires lors de sa première semaine.

Pour ce nouvel opus, Solange a multiplié les collaborations, avec Metro Boomin, Pharrell, Earl Sweatshirt, Tyler, the Creator et Playboi Carti. L'album a été mixé par l'incontournable Mikaelin "Blue" Bluespruce aux Lounge Studios et intègre des sonorités funk, R&B, blues et soul.

"When I Get Home" est proposé sur les plate-formes de streaming.