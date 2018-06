Slash détaille son album "Living the Dream", attendu en septembre

Le guitariste Slash a dévoilé la date de sortie de son troisième album solo enregistré avec Myles Kennedy & The Conspirators.

C'est en mars dernier qu'on apprenait la sortie de ce nouvel album studio de Slash ft. Myles Kennedy & The Conspirators. Le groupe se compose du guitariste de Guns N' Roses Slash, du chanteur Myles Kennedy, de Brent Fitz à la batterie, Todd Kerns à la basse et aux choeurs et de Frank Sidoris (guitare et voix).



"Les nouvelles choses que nous concoctons pour ce nouvel album sont excitantes, j'ai de super chansons avec une super vibe live", a commenté Slash.

Le groupe vient de dévoiler le tracklisting de l'album "Living the Dream", à paraître le 21 septembre, ainsi que 20 dates en Amérique du Nord de septembre à octobre. Plus d'infos sur www.slashonline.com.

Cette tournée coïncide aussi avec celle qu'a entrepris Slash avec Guns N' Roses. Le groupe mythique arpentera l'Europe cet été, avant débarquer en Asie à l'automne.