"Slam au féminin" : une soirée sous le signe de la poésie politique

L’Espace Magh ouvre sa scène à quatre slameuses belges qui portent haut les couleurs de la poésie et de l’engagement. Ça se passe le 28 septembre.

Dans le cadre du Festival Femmes et Migrations, l’Espace Magh propose une soirée spécialement consacrée à la libération de la parole des slameuses. Le slam est un art poétique oratoire mis en exergue et souvent pratiqué par les hommes. Et pourtant, de plus en plus de femmes s’attèlent à féminiser la discipline, c’est particulièrement le cas dans la capitale avec des artistes comme Joy & Aurélie Charneux, Lisette Lombé, Léïla Duquaine et Joëlle Sambi, les invitées de l’Espace Magh pour la soirée “Slam au féminin”.

Ces femmes sont des pionnières du slam, elles libèrent la parole et poétisent lors de leurs performances. Joy Slam Poésie est une slameuse belge particulièrement engagée pour dénoncer les injustices et inégalités, elle prépare un projet pour 2019. Lors de la soirée elle sera accompagnée par la talentueuse musicienne Aurélie Charneux. Lisette Lombé est une artiste belge-congolaise qui crée des liens entre l’Europe et l’Afrique. Elle anime des ateliers d’écriture poétique, écrit pour des magazines féminins et a fondé le collectif L-Slam. Léïla Duquaine est une passionnée de poésie qui s’est réveillée grâce à des rencontres, elle slame aujourd’hui politique. Joëlle Sambi a grandi entre Bruxelles et Kinshasa. Après des études de journalisme, elle fait des recherches sur l’histoire douloureuse de la colonisation du Congo. C’est ce qu’elle met aujourd’hui en prose sur scène dans un mélange de lingala, swahili, flamand et français.