Sia concocte des nouveautés pour 2019

Sia a répondu à un fan sur Twitter cette semaine en révélant qu'elle préparait un album, ainsi qu'une comédie musicale.

Un twittos a demandé à l'artiste australienne ce qui était prévu pour elle musicalement. Ce à quoi Sia a répondu qu'un album arriverait en 2019. L'artiste n'a toutefois pas donné davantage de détails quant à ces deux projets.

Le nouvel LP prendra la suite de "This is Acting" (2016), un album studio très bien accueilli. En 2017, la jeune femme a proposé l'album de Noël "Everyday is Christmas", ainsi que des collaborations avec Labrinth et Diplo dans le cadre de leur projet collaboratif LSD.