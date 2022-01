Shazam a dévoilé cinq musiciens qui devraient, selon ses algorithmes, dominer les classements musicaux pendant un certain temps

2021 a été marquée par la montée en puissance d’artistes comme Olivia Rodrigo. Mais qui viendra marcher sur leurs traces cette année ? L’application Shazam a dévoilé les cinq musiciens qui devraient, selon ses algorithmes, dominer les classements musicaux durant les douze prochains mois.

Ayra Starr

Ayra Starr n’a que 19 ans, mais elle fait déjà preuve d’une grande maturité musicale. L’artiste nigériane a attiré l’attention des mélomanes et des professionnels du milieu avec "Bloody Samaritan", sorti en août dernier. Ce morceau aux sonorités Afropop figure parmi les onze morceaux du premier album d’Arya Starr, "19 & Dangerous". Dès sa sortie, cet opus s’est hissé en haut du hit-parade au Nigéria, devant des superstars locales comme Wizkid et Burna Boy.

DannyLux

Peu de personnes auraient parié sur le grand retour des corridos, ces ballades folkloriques très populaires au Mexique. DannyLux y a toujours cru. L’artiste mexicano-américain s’est approprié ce genre musical dans des morceaux comme "Jugaste y Sufrí". Ce single, réalisé en collaboration avec le duo californien Eslabon Armado, a cartonné sur TikTok l’année dernière. Il est même devenu la chanson mexicaine la plus "shazamée" en 2021.

Lyn Lapid

Comme beaucoup d’artistes de sa génération, Lyn Lapid a bien compris le rôle déterminant de plateforme comme TikTok dans le succès commercial d’un single. Elle en a fait l’expérience avec "Producer Man". Le morceau a rapidement cumulé des millions de vues sur l’application mobile dès sa sortie en 2020. Lyn Lapid a depuis signé chez Republic Records et s’est illustrée dans des morceaux comme "In My Mind".

Sad Night Dynamite

Difficile de définir le style musical de Sad Night Dynamite. Le duo britannique est composé d’Archie et Josh, deux amis d’enfance âgés d’une vingtaine d’années et originaires de Glastonbury. Dans leurs morceaux, ils aiment combiner électro, hip-hop et britpop, le tout saupoudré de quelques touches psychédéliques ici et là. Et ça marche. Leur dernier single "Demon", en collaboration avec la chanteuse sud-africaine Moonchild Sanelly, a même atterri sur la bande originale du jeu vidéo "FIFA 22".

STAYC

L’intérêt pour la K-pop n’a jamais été aussi élevé. Les maisons de disques coréennes continuent de le nourrir en montant de nouveaux groupes inspirés du succès de BTS et Blackpink. STAYC en fait partie. Ce girls band est composé de six membres, à savoir Sumin, Sieun, Isa, Seeun, Yoon et J. Il a connu un succès instantané avec le titre coloré "ASAP" et l’EP "Staydom". Une affaire à suivre en 2022.