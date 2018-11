Shaggy présente un extrait de son nouvel album

Après sa collaboration inattendue avec Sting, Shaggy revient en solo avec "Use Me".

L'artiste originaire de la Jamaïque a surpris tout le monde au mois d'avril en proposant "44/876", un album commun avec Sting. Juste avant cela, au mois de janvier, les deux stars avaient chanté ensemble sur la scène des Grammy Awards. L'enregistrement s'est classé au top 10 des albums britanniques.

À présent, Shaggy, récompensé d'un Grammy pour "Boombastic" (1995), est de retour avec le single "Use Me", extrait d'un album prévu pour 2019. Pour défendre l'album "44/876", Shaggy et Sting se sont lancés dans une tournée qui se terminera le 24 novembre à Budapest.