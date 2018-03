Sept nouveaux noms s'ajoutent à l'affiche du Brussels Summer Festival

Le Brussels Summer Festival (BSF) a dévoilé vendredi sept nouveaux noms, qui nourriront son affiche du 14 au 18 août prochains à Bruxelles. La Smala, Lord Gasmique, Noa Moon, Clara Luciani, The Inspector Cluzo, Raxola et Youngr s'ajoutent ainsi aux groupes et artistes déjà annoncés, dont dEUS, Ofenbach, Orelsan, Roméo Elvis ou encore Raphaël.

La formation bruxelloise La Smala présentera son troisième album hip-hop "11h59" paru en ce début d'année, annoncent les organisateurs.

Lord Gasmique, "remarqué par ses textes crus, son flow âpre et ses prestations live énergiques", foulera également la scène du BSF, de même que Noa Moon, au style pop/folk, et la légende du punk belge Raxola.

Côté français, la chanteuse Clara Luciani, à la "voix grave et au lyrisme glamour" et le groupe The Inspector Cluzo, qui croise guitare et batterie sur un mélange détonnant de funk/rock, sont annoncés.

Le chanteur et musicien londonien Youngr complète l'affiche avec "une électro à haute valeur pop ajoutée".

La 17e édition du Brussels Summer Festival s'implantera durant cinq jours, au lieu de dix auparavant, place des Palais ainsi qu'au Mont des Arts, au Magic Mirror et à la salle de la Madeleine.