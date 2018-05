Sennek défendra la Belgique mardi lors de la première demi-finale de l'Eurovision

Sennek défendra les couleurs de la Belgique mardi à Lisbonne lors de la première demi-finale de l'Eurovision avec le morceau "A Matter of Time". Les attentes sont importantes pour la prestation de la jeune femme de 28 ans originaire de Louvain, malgré un enthousiasme limité du côté des bookmakers.

La Belgique s'est placée régulièrement dans le top 10 de l'Eurovision lors des dernières éditions du festival de la chanson: Loïc Nottet a en effet remporté la 4e place en 2015, Laura Tesoro s'est placée en 10e position en 2016 et Blanche 4e l'an dernier.

Les bookmakers ont cependant placé ces dernières semaines la Belgique en 14e position. Une chute pour la chanteuse Sennek qui était d'abord pronostiquée plus haut dans le classement.

Lors de la première demi-finale, 19 pays seront en lice pour se qualifier pour la finale qui aura lieu le samedi 12 mai prochain. Sennek sera la quatrième à se produire. La chanteuse portera pour l'occasion une robe transparente noire de la créatrice belge Veronique Branquinho. Elle se produira aux côtés des candidats d'Azerbaïdjan, Islande, Albanie, République tchèque, Lituanie, Israël, Biélorussie, Estonie, Bulgarie, Macédoine, Croatie, Autriche, Grèce, Finlande, Arménie, Suisse, Irlande et Chypre.

Seul le public votera mardi soir. Le jury de professionnels donnera déjà ses points ce lundi soir. Les points du public et du jury valent chacun 50%.

Durant la deuxième demi-finale qui aura lieu mercredi, 18 candidats présenteront leur morceau au public. Lors de ces deux soirées, dix candidats seront à chaque fois sélectionnés pour la finale.

En plus du Portugal, les cinq pays plus gros contributeurs de l'Eurovision - l'Allemagne, l'Italie, la France, le Royaume-Uni et l'Espagne - sont qualifiés d'office en finale.

L'an dernier, le Portugal a remporté le concours Eurovision de la chanson avec "Amar pelos dois" interprété par Salvador Sobral.