Selah Sue à l’Ancienne Belgique, en toute simplicité

Après le succès de ses deux premiers albums et les joies de la maternité, la jeune louvaniste se présentait en toute en version intimiste à un public toujours aussi fervent. A revoir à Liège, Bruxelles, Dour et Anvers. Le temps passe à une allure folle ! On se souvient de ses premières scènes au tournant des années 2010 et de cet énorme "Raggamuffin" qui dévoila l’addition explosive entre une voix puissante et un flow d’une parfaite fluidité. Le phénomène Selah Sue s’empare des ondes, armé d’un premier album éponyme bourré d’effets salvateurs, entre soul, pop et ce petit zeste moderne d’electro.

Quatre ans plus tard, "Reason reprenait les mêmes fondamentaux, épousant un spectre encore plus large entre sons parfaitement formatés et explorations plus personnelles. Si on n’a pas toujours été fan des arrangements sur disque, on a toujours adoré les rendez-vous que la jeune Sanne fixe à son public. Toujours prête à faire la fête avec un naturel désarmant et qui ne peut que nous toucher, tellement tout semble couler de source pour elle, le chant, la guitare, la scène, le show…