Sébastien Tellier n'aime pas les tâches domestiques

Six ans après son dernier album "Aventura", après avoir signé quelques musiques de film et écrit un disque pour Dita Von Teese, Sébastien Tellier est de retour avec un projet personnel intitulé "Domesticated".

Le grand maître de la pop française, Sébastien Tellier, est de retour avec un nouveau titre : "Domestic Tasks". Une chanson sublime et étrange à la fois qui exprime la peine et la douleur infligées par les tâches domestiques. Ce titre, sorti en plein confinement, résonne d’autant plus lorsque l’on est enfermé chez soi depuis plusieurs semaines.

Qui échappe aux tâches domestiques hormis les dictateurs ? Elles font partie de la condition humaine qu’on partage tous. Le chemin de croix, malgré tous les bonheurs qu’elle apporte, c’est la vie elle-même.

Dans le clip de "Domestic Tasks", Sébastien Tellier imagine des extraterrestres arriver sur terre et être déçus d’y découvrir une humanité domestiquée. On y suit un léopard en balade dans un désert, l’atterrissage d’une soucoupe volante et l’exécution des tâches domestiques. Le tout tourne en boucle, sans fin.

La sortie de l’album "Domesticated" était initialement prévue pour le 24 avril, elle est finalement reportée au 29 mai.