schiev festival 2018 : à l'avant-garde de la pop

Le rassemblement bruxellois propose trois jours de musique pop d’avant-gardiste un peu schiev, de discussions sur l’avenir de la musique, le tout dans une ambiance chaleureuse. Ça se passe les 16, 17 et 18 novembre au Beursschouwburg.

Le schiev festival se donne pour but de présenter des projets belges et internationaux innovants et avant-gardistes en terme de musique pop. Des labels sont également invités à présenter leur vision lors de conférences sur l’avenir musical local. Modèle perturbateur, nouvelles tendances, questions de genres seront autant de sujet traités lors de discussions à bâtons rompus entre professionnels. Le festival éclectique est profondément tourné vers l’avenir et qui propose une ambiance unique entre souffle nouveau, décontraction et réflexion.

La programmation du festival se veut tordue à l’image du nom du festival. Les artistes invités sont des outsiders, des expérimentateurs, des musiciens à part qui trouvent ici une place pour s’exprimer librement. Une grande partie de la programmation est issue de la scène belge et se meut également en un lieu de rencontre et d’échange.

Le schiev en chiffres

19 performances d’artistes issus de 8 pays (Egypte, Hongrie, Autriche, Norvège, Japon, Royaume-Unis, France et un focus particulier sur la Belgique)

16 concerts live et 3 DJ sets

30 showcase de labels durant le marché des labels

Membre de la SHAPE plateforme, un réseau culturel de 16 institutions européennes

1.500 visiteurs en 2017

Les artistes présents : ' (be), annelies monséré (be), bear bones, lay low (be), bérangère maximin (fr), december (fr), eod (no), fiesta en el vacío (fr), gan gah (ma), golin (jp/us), gosheven (hu), jung an tagen (at), mika oki (jp/fr), nkisi (uk), obsequies (be), offshore § (be), oklou and casey, mq: for the beasts (fr/ca), otto lindholm (be), sourdure (fr), ZULI (eg)