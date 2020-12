Sarina chante pour le personnel soignant

Depuis plusieurs mois, la chanteuse belge Sarina réunit, virtuellement, ses fans autour d’un thé. Ce mercredi 23 décembre, elle organise son "Tea Time" en direct d’un centre hospitalier pour rendre hommage au personnel soignant. Un moment à suivre en direct sur sa page Facebook.

"Beaucoup de mes concerts ont été annulés en mars", confie Sarina. "J’ai donc eu l’idée d’inviter le public à venir sur ma page Facebook tous les jours à 16h30 pour boire le thé durant le premier confinement. C’était l’occasion de retrouver mon public". Au total, elle a réalisé 64 vidéos. Et, pour Noël, cette grande fan de thé relance son projet.

Cette année, on ne peut pas se réunir en famille ou entre amis. Je veux donc inviter le public à se retrouver autour d’un thé et leur apporter un message positif, festif, magique pour les faire sortir de la grisaille ambiante.

Ce mercredi 23 décembre, Sarina va à la rencontre du personnel d’un centre hospitalier et enregistrera, à leurs côtés, ce moment hors du commun. "On va apporter des sachets de thé et aller dans la salle de repos du personnel d’un hôpital. On va jouer le Tea Time à leurs côtés, en respectant bien toutes les mesures. C'est important pour moi de pouvoir le faire dans un hôpital où l’ambiance est difficile, où des personnes sacrifient beaucoup de choses pour la population." Ce Tea Time de Noël sera diffusé à 16h en direct sur sa page Facebook puis disponible en replay.

Et le 25 décembre, vous la retrouverez en duo avec Adamo dans l'émission Alors on sort, spéciale Noël sur la Une à 20h15. "C’est une super rencontre artistique et humaine. C’est très agréable d’être avec lui sur scène, c’est comme danser avec un cavalier qui connaît déjà toutes les valses".