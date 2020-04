Sarah Vaughan nous quittait il y a 30 ans. Revivez son concert de 1974 à Bruxelles

Surnommée "Sassy" et "The Divine One", Sarah Vaughan s’éteignait il y a 30 ans, le 3 avril 1990 en Californie. Elle est considérée, avec Ella Fitzgerald, Nina Simone et Billie Holiday, comme l'une des quatre plus grandes chanteuses de jazz.

Âgée de 18 ans, Sarah Vaughan remporte en octobre 1942 un crochet à l’Apollo Theater d’Harlem. Elle y interprétait ce titre écrit en 1930 "Body And Soul".

En avril 1943, elle rejoint l’orchestre du pianiste Earl Hines comme second pianiste et chanteuse et travaille ensuite avec le trompettiste et chef d’orchestre Billy Eckstine. C’est en 1945 qu’elle débute sa carrière personnelle, et quelle carrière !

En 1949, Sarah Vaughan signe un contrat avec Columbia, un an plus tard elle enregistre à New York avec Miles Davis. En 1954 elle enregistre une version de "Lullaby of Birdland" avec le sextette de Clifford Brown.

Puissante et douce, romantique et ironique, voix de baryton ou de soprano, passant avec aisance du scat aux ballades, interprétant des standards ou des chansons populaires commerciales… tout comme Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday, Vaughan savait tout chanter. En 1989, un an avant son décès, elle enregistre pour la dernière fois. Ce sera pour l’album "Back On The Block" de Quincy Jones sur lequel, Sarah Vaughan scat en duo avec… Ella Fitzgerald.

En 1974, Sarah Vaughan se produisait à Bruxelles dans la salle Marni. Un concert à découvrir dans son intégralité > ici.