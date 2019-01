Sam Smith et Normani mélancoliques dans leur clip "Dancing With a Stranger"

Les deux musiciens viennent de dévoiler sur YouTube le clip de leur titre "Dancing With a Stranger".

Dans "Dancing with a Stranger", Sam Smith et Normani tentent tant bien que mal d'oublier leurs amours contrariées, en cherchant de nouveaux amants pour le premier, et en effectuant quelques pas de danse en petite tenue pour la seconde.

Premier titre de l'année pour le Britannique Sam Smith, "Dancing With a Stranger" fait suite au single "Promises" avec le DJ Calvin Harris, qui a aussi travaillé avec Normani sur le morceau "Slow Down", dévoilé en octobre dernier.