Salut C'est Cool vénère le cassoulet dans son nouveau clip complètement barré

Tourbillon de saucisses, un cochon qui se gambade dans un décor surréaliste, une assiette de cassoulet qui flotte sur la mer, Salut C'est Cool ne se refuse rien pour son dernier clip.

Le cassoulet, spécialité régionale du Languedoc, n'a à priori rien de sexy. Mais ça, c'était avant qu'il soit mis à la sauce Salut C'est Cool. Le groupe français rend hommage à ce plat typique fait à base d'haricots blancs dans un clip onirique complètement déjanté et on adore!

La jolie voix de Moyen-Âge chante des paroles dont seuls les mecs de Salut C'est Cool ont le secret. Pour mettre en image cet hommage au cassoulet, le groupe a fait appel à Vincent Castant. Dans le clip, on voit Salut C'est Cool partir en pélerinage du cassoulet, le tout mélangé à des constellations, des tourbillons de saucisses, une assiette plastique volante, et des canards dans tous les sens...

Dans son assiette, le chevalier dépose son cassoulet. Dans le ciel bleu, le cassoulet vole avec les oiseaux.

Le groupe sera de passage à Marbehan le 8 novembre au Hop'n'roll, au Reflekor à Liège le 9 novembre (soldout) et à Gand le 10 novembre. Sachez que si ce clip vous a mis l'eau à la bouche et vous a donné l'irrésistible envie de manger un bon gros cassoulet, la recette du traditionnel cassoulet se trouve à la fin de la vidéo. Bonne écoute et bon appétit!