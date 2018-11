Sade dévoile la "lyric video" de "The Big Unknown"

La chanteuse Sade signe à nouveau un titre pour la bande-originale d'un film, avec "The Big Unknown", morceau que l'on retrouvera sur le film "Les Veuves" de Steve McQueen, attendu le 28 novembre au cinéma.

"Les Veuves" ("Widows" en anglais) est une adaptation de la série criminelle britannique "Widows" diffusée dans les années 80. Elle met en scène Viola Davis, Daniel Kaluuya et Robert Duvall. Le film du réalisateur de "Hunger" et "Twelve Years a Slave" raconte l'histoire de quatre femmes, reprenant leur destin en main, après de le décès de leur criminels d'époux.

Récemment, l'interprète de "No Ordinary Love" avait dévoilé le morceau "Flower of the Universe", qui fait partie de la bande-son de "Un raccourci dans le temps" d'Ava DuVernay, sorti en mars dernier.

Dans ses colonnes, Pitchfork rapporte que la musicienne travaillerait actuellement sur un nouvel opus. Son dernier album "Soldier of Love" est sorti en 2010.