Sacha Toorop et Toine Thys réunis pour une formule intimiste et explosive

L’inattendu et original duo composé de Toine Thys et Sacha Toorop débarque sur vos scènes. Un répertoire unique qu’ils peaufinent depuis des mois et qui sera proposé en résidence à Bruxelles au Marni, puis à Mouscron pour enchaîner sur une première série de dates.

Toine Thys © Tous droits réservés L'un est un musicien érudit, une figure omniprésente dans le Jazz belge et Européen. Master of Music, puis globe trotter, Toine Thys passe son temps à désapprendre ses syllabus pour rentrer plus profond des musiques d’ici et d’ailleurs, tissées de chansons, de Jazz ou d’autres horizons musicaux, avec pour seule et unique gamme… la rencontre.

Voilà 15 ans que je connais Sacha Toorop, le chanteur de Zop Hophop, compositeur, mais aussi incroyable batteur de Dominique A, Yann Tiersen et tant d'autres. Nous passons ce mois à fignoler un nouveau répertoire exclusif.

Sacha Toorop © Tous droits réservés L'autre est un musicien autodidacte, poète parmi les poètes, équilibriste des mots toujours aux aguets. Batteur accompagnateur, ou chanteur en première ligne, Sacha Toorop habite la musique à tous les étages. Chanteur populaire, il s’intéresse pourtant beaucoup aux musiques savantes, avec ses collaborations maintenant nombreuses avec des musiciens du monde de la musique baroque ou du Jazz.