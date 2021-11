Sabaton présentera son album sur la Première Guerre mondiale au Musée de l’Armée

Le groupe de métal suédois Sabaton présentera son prochain album à la presse musicale lundi, dans un lieu spécial : le Musée royal de l’Armée et de l’Histoire militaire dans le parc du Cinquantenaire de Bruxelles. L’album "The War to End All Wars" traite de la Première Guerre mondiale, qui occupe une place importante dans l’histoire de la Belgique. Le groupe a eu droit à une visite du musée de l’armée dimanche.

L’album sortira le 4 mars sur le label allemand Nuclear Blast et portera sur "les atrocités, les miracles et les événements qui entourent la Première Guerre mondiale", selon le site web du groupe. Les chansons aborderont des sujets tels que le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la trêve de Noël et le traité de Versailles.

