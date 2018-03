"Sa raison d'être", le retour de l'hymne du Sidaction

En 1998, plusieurs artistes français avaient accepté d'interpréter la chanson "Sa raison d'être", écrite et composée par Pascal Obispo.

20 ans plus tard, le titre s'offre une cure de jouvence, chantée par Florent Pagny, Cali, Marc Lavoine, Jennifer, mais aussi Christophe Willem, Elodie Frégé, Benjamin Biolay, mais aussi Brigitte, Shy'm, Carla Bruni, les Kids United, et surtout l'irremplaçable Line Renaud, vice-présidente de Sidaction. Tout ce beau petit monde chante de nouveau la célèbre chanson, et toujours accroché à son téléphone.

Cette nouvelle version de "Sa raison d'être" annonce la campagne 2018 du Sidaction, qui se déroulera du 23 au 25 mars prochains.

Le single est d'ores et déjà disponible. La totalité des fonds collectés sera reversée au Sidaction.