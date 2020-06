Ryuichi Sakamoto partage sa musique pour nous guérir du confinement

Que connaissons-nous de Ryuichi Sakamoto ? la musique du film Furyo avec David Bowie. Le musicien et compositeur s'est montré généreux pendant le confinement. Il a partagé plusieurs concerts en ligne, dont le bien nommé Playing the Piano for the Isolated.

Très tôt, Ryuichi Sakamoto a réagi à la situation exceptionnelle du confinement. Sa musique apaisante et méditative dans sa version piano seul lui a semblé une bon remède pour nous aider à vivre sereinement notre isolement. Le 02 avril il a organisé un concert intitulé "Playing the Piano for the Isolated". Il est accompagné par Hidejiro Honjoh, qui joue du shamisen, un instrument acoustique traditionnel japonais à trois cordes. La performance d'une heure quarante comptabilise près de 300.000 vues sur YouTube. Le concert consiste en morceaux composés tout au long de sa carrière, de même que 4 morceaux de Hidejiro Honjoh et une improvisation des deux musiciens. Ryuichi Sakamoto termine sa performance confinée par l'indémodable "Merry Christmas, Mr. Lawrence" (Furyo).

Sakamoto est aussi un musicien expérimental, qui explore les limites du son pour nous amener vers de nouvelles émotions. Le 29 février il a participé au programme Sonic Cure de l'UCCA, Centre d'Art Contemporain à Pékin, pour soutenir le peuple chinois en isolement.

Ryuichi Sakamoto a lancé une nouvelle série, appelée Incomplete, sur son compte YouTube. Il invite un musicien différent pour chaque session. Entre autres Alva Noto et Christian Fennesz.

"En ces temps où les choses ne sont pas "normales", je voulais documenter les sensations que je ressens. Je voulais partager les résultats avec vous tous"

Incomplete est une série spectrale et minimaliste qui compte 10 compositions à ce jour. Chacune est accompagnée d'une oeuvre d'art video réalisée par l'artiste Zakkubalan, collaborateur de Sakamoto. La série complète est à découvrir ici : www.youtube.com/playlist?list=PLt-rCeGDshZGtFp4_EtjLPdKIPo0STrRD

Le 5 juin, le musicien a aussi mis en ligne sur Bandcamp cette fois, la version électronique du concert Live in London qui eut lieu à la cathédrale St. John en 2014 avec Taylor Deupree. Musique ambient et minimaliste en écoute gratuite et en téléchargement pour 7$. Les bénéfices iront à deux organisations qui défendent les droits civils aux Etats-Unis (NYC ACLU , the urban league of Westchester). En écoute ici : https://12kmusic.bandcamp.com/album/live-in-london-2