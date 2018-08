Rude #4 : "La Dame Blanche" offre un délicieux élixir de mouvances.

Sans rien renier, elle s’est affranchie de son écolage classique pour mélanger les sonorités et créer des compositions aux multiples influences.

Diplômée de l’école nationale d’Art de La Havane, c’est une artiste aux multiples talents, chanteuse, flûtiste et percussionniste.

De son vrai nom Yaïte Ramos Rodriguez, née à Cuba (et fille du directeur artistique et tromboniste Jesus Ramos Rodriguez de " l’Orquesta Buena Vista Social Club "), elle a fait ses classes dans le jazz et la musique classique.

Son troisième album "Bajo el mismo cielo" ("Sous le même ciel") offre un cocktail explosif de hip-hop, bass music, cumbia et dancehall.

L’alchimie fonctionne entre elle et le co-producteur de l’album, son complice de toujours, Marc "Babylotion" Damblé (ingénieur du son et Beat Maker français qui a travaillé avec Sergent Garcia, Amadou & Mariam, Orishas et bien d’autres).

La Dame Blanche sait parfaitement métisser son propos et explorer sans limite les influences qui lui plaisent, de la trap avec "Fana" jusqu’au flamenco sur la chanson "Bajo el mismo cielo" avec le guitariste et chanteur Sergio Aguilera.Les influences nu cumbia et latin jazz se mêlent parfaitement aux productions modernes notamment avec le corrosif "Mentira" en compagnie de Manteiga du groupe Sud-Africain Batuk.