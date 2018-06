"Royal Park Music Festival" au Parc de Bruxelles les dimanches de juin et juillet

Après 30 ans de festival, Jules Imberechts, son programmateur et par ailleurs créateur, il y 40 ans, du "Travers", le théâtre de musiques et d'aventures culturelles déjantées établi rue Traversière à Sant-Josse, convie les amateurs de musique à participer à quatre dimanches musicaux qui auront comme point d'ancrage le kiosque du Parc de Bruxelles et qui se tiendront le 24 juin ainsi que les 8, 15 et 29 juillet.

À 11h00 et à 15h00 auront lieu des joutes musicales festives associant non seulement des rythmes de jazz, de blues et de musique du monde mais aussi des musiciens professionnels et amateurs et, bien entendu, le public.

Au programme: le 24 juin à 11h00, le duo Pablo Gibaux (guitare flamenco) et Carles GR (guitare classique) fusionneront leurs univers de flamenco et de jazz. A 15h00, ce sera au tour du groupe "Uncle Waldo" de présenter leur concert se situant entre jazzy et swing d'autrefois.

Le 8 juillet à 11h00 verra la prestation du "Tiga Kwintet", qui effectuera un voyage à travers l'histoire du jazz ainsi que celle, à 15h00, du "Woody black 4", un groupe de clarinettistes autrichiens

Le 15 juin à 11h00, le saxophoniste Manuel Hermia présentera, en compagnie de Pascal Mahy, au piano, et de Sam Gertsmans, à la double-basse, son "Jazz for Kids" tandis que, à 15h00, se produira le Martin Salemi Trio et son swing contemporain.

Enfin, le 29 juillet, les participants au festival seront appelés à découvrir à 11h00, le "Augustin Foly Trio" et son jazz africain et à 15h00 le groupe "Super Ska" qui se veut être spontané, festif et humoristique avec ses improvisations habiles et ses thèmes accrocheurs.

L'entrée est libre pour tous les concerts. Informations : www.royalparkmusicfestival.be.



Belga