Roy Eldridge, lien vital entre le swing et le bop

Né en 1911 aux Etats-Unis, Roy Eldridge (dont le surnom était "Little Jazz") nous quittait à New York le 26 février 1989. Lien vital entre le swing et le bop, Roy Eldridge s'est mis au service de nombreuses formations. Passeur de témoin entre un Louis Armstrong et un Dizzy Gillespie, il marquera de son empreinte l'histoire du jazz.

Roy David Eldridge naît le 30 janvier 1911 à Pittsburgh (Pennsylvanie). Dès ses six ans, il joue de la batterie dans l'orchestre de son école. Passant d’un instrument à l’autre à ses débuts, Roy Eldridge opte finalement pour la trompette. Après avoir joué et appris beaucoup avec son frère, le saxophoniste Joe Eldridge, il rejoint dans les années 30’ le saxophoniste Teddy Hill et son orchestre avant d’intégrer la formation du pianiste Fletcher Henderson. Dès 1941, c’est avec l’orchestre du batteur Gene Krupa qu’il va évoluer. Trompettiste avant tout, Eldridge prit également beaucoup plaisir dans le chant, preuve en est avec ce magnifique duo qu’il partage avec la chanteuse Anita O’Day sur "Let Me Off Uptown".