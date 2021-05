Rossignol: le Gaume Jazz Festival aura lieu du 6 au 8 août

Le Gaume Jazz Festival aura bien lieu cet été. Une version du festival sans trop de contraintes, comme le directeur, Jean-Pierre Bissot a tenu à le préciser :

"On a cultivé notre optimisme légendaire ici au Gaume Jazz, on voulait faire ce festival, et nous sommes contents, parce que les règles sanitaires annoncées maintenant vont nous permettre de l'envisager de manière très concrète et cohérente. Nous avons préparé un programme complet, réparti sur trois jours, avec 23 groupes et une centaine de musiciens. Une alternance entre découvertes et artistes confirmés. Ce sont les valeurs du festival, que nous continuons de défendre."

Cette année, deux chapiteaux s'ajouteront aux trois autres scènes habituelles.

Quant au programme, il s'annonce très riche avec des artistes comme Aka Moon, Eric Légnini, Diederik Wissels et David Lynx.