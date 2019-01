Rosalía dévoile de nouveau un clip spectaculaire avec "De Aqui No Sales"

L'artiste espagnole vient de dévoiler le clip de "De Aqui No Sales (Cap.4: Disputa)", à retrouver sur son dernier album sorti l'année dernière "El Mal Querer".

Après le larmoyant "Bagdad", la musicienne ibère se fait plus hargneuse dans son dernier clip "De Aqui No Sales", à coups de grosses cylindrées et de moulins en feu. La jeune femme y apparaît émergeant d'une eau noire, et aux commandes d'une moto, conduisant un groupe de femmes au coeur de la nuit.

"De Aqui No Sales" est issu de l'album "El Mal Querer" sorti en novembre dernier.

Lors de la dernière cérémonie des Latin Grammy Awards, Rosalía a remporté les prix de la meilleure chanson alternative et de la meilleure performance de fusion urbaine.