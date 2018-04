"Roots & Roses Festival" le 1er mai à Lessines

La 9e édition du festival "Roots & Roses" de Lessines aura lieu mardi 1er mai. Cette année, 14 groupes sont programmés. Les organisateurs attendent 4.000 personnes.

Cette année encore, la ligne de programmation sera des plus éclectiques. Du rhythm & blues au rock'n roll pur et dur, du folk au swing en passant par le hillbilly ou le rock garage, ce festival s'érige en porte-étendard du rock'n roll et plante ses fondations dans toutes les formes de musiques qui entretiennent une parenté, même lointaine, avec le blues.

La partie musicale de l'événement s'installe sur deux scènes jumelles. La scène "Roots" accueille les formations axées vers le folk, l'acoustique et la tradition. La scène "Roses" est orientée vers l'électricité, l'énergie, la modernité. Il est d'ailleurs rare qu'un festival associe ces deux déclinaisons de la musique populaire américaine. Le "Roots & Roses", c'est le rock des villes qui invite le rock des champs à une grande fête de printemps.

Le haut de l'affiche sera tenu par des légendes du blues et du rock américains avec Tony Joe White et les Blasters. De plus, la réunion sur une même affiche de King Khan et des Black Lips justifie à elle seule la venue au "R&R". Le festival accueillera aussi Tjens Matic, soit Arno qui revisite les répertoires de ses deux premières formations: le blues punk de Tjens Couter et le punk de TC Matic. Outre ces têtes d'affiches, les Darts, Guadalupe Plata et J.D. Wilkes & The Shack Shakers se produiront pour la première fois en Belgique, trois formations exceptionnelles dans leur genre. Enfin, le public pourra également suivre les prestations de Crystal & Runnin' Wild, Dead Bronco et Left Lane Cruiser.