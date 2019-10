Roméo Elvis se la joue "Charlie et la Chocolaterie" dans son nouveau clip

Roméo Elvis vient de sortir le clip de son morceau "Chocolat", titre éponyme de son album sorti le 12 avril dernier et pour l'occasion, il a revêtu le costume de "Charlie et la chocolaterie"... On vous laisse apprécier la performance!

Avec son titre "Chocolat", le rappeur exprime à sa façon un message préventif contre les drogues. Le clip a été réalisé par Toni Truand, avec qui Roméo Elvis avait déjà collaboré pour le titre "Malade".

Dans ce nouveau clip, Roméo Elvis s'est mis en scène dans une chocolaterie fantastique. On y retrouve de nombreuses références au personnage de Willy Wonka et au film Charlie et la Chocolaterie. On peut y voir Roméo en maître des lieux, accueillir trois jeunes visiteurs, deux garçons et une fille. Pour pouvoir accéder à la chocolaterie, les enfants doivent respecter une condition: ne pas goûter aux chocolats... Les trois jeunes visiteurs vont évidemment déroger à la règle et dévorer quelques tablettes en douce. On découvre alors les effets de ces barres chocolatées particulières sur les enfants.

Faut pas commencer le chocolat, mais si tu l'fais faut toujours être à 2.

Il faut savoir que les chocolats filmés dans la clip sont réels. Roméo Elvis a en effet collaboré avec la chocolaterie liégeoise Galler pour confectionner ces gourmandises exclusives qui ont été distribuées aux concerts du rappeur. Le premier album solo éponyme de l'artiste a été certifié disque d'or en France or en Belgique. En novembre, le rappeur entamera une série de concerts pour son Chocolat Tour si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir sur la scène d'un des nombreux festivals où il était présent cet été...

Toutes les dates du Chocolat Tour :

02 novembre • Amiens - Zénith

06 novembre • Luxembourg - Rockhal

10 novembre • Lille - Zénith (complet)

13 novembre • Lyon - Halle Tony Garnier

14 novembre • Nancy - Zénith

15 novembre • Genève - Arena

20 novembre • Nantes - Zénith

21 novembre • Bordeaux - Arkéa Arena

22 novembre • Toulouse - Zénith

23 novembre • Montpellier - Zénith