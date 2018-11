Roméo Elvis, le crocodile dandy, en direct à l’Olympia

L’homme au crocodile, rappeur et frère de, sera en concert ce soir à l’Olympia de Paris, qu’il aborde à guichets fermés. Un spectacle à regarder en direct et en rediffusion sur Arte.

Le rappeur belge venu d’Uccle n’est plus à présenter. Avec ses millions de vues sur YouTube, il fait partie de la famille Van Laeken, auréolée de succès, qui a également enfanté un autre phénomène, sa soeur Angèle. Roméo Elvis est né à Uccle en 1992 dans une famille d’artistes. Naturellement, il s’intéresse tôt à la musique, et commence à percer 21 ans plus tard avec ses premiers EPs et son featuring "Bruxelles arrive" avec Caballero et JeanJass. Enchaînant les collaborations, Roméo s’allie avec le producteur Le Motel et commence à s’exporter également par-delà la frontière grâce à des textes au second degré, intelligents et une voix grave renversante. Avec Morale, Morale 2 et Morale2luxe, Roméo Elvis assoit son succès et devient un habitué des festivals. Le jeune bruxellois est une bête de scène et le montre à chacun de ses concerts, qu’il transforme en spectacles épiques et participatifs. Roméo Elvis n’hésite pas non plus à inviter d’autres rappeurs sur scène, renouant avec une tradition familiale dans le hip-hop.

La prestation à guichets fermés de Roméo Elvis à l’Olympia ce 8 novembre sera captée et visible en direct sur Arte. L’occasion de découvrir ou redécouvrir ce talent scénique, fierté belge et grand maître d’une cérémonie qui s’annonce mouvementée.

Ecoutez et regardez le concert du rappeur belge Roméo Elvis à l’Olympia (Paris) en direct sur Arte Concert ou ci-dessous :