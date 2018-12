Robin Thicke dévoile le clip de "Testify"

Robin Thicke vient de partager le clip de son tout nouveau single intitulé "Testify" dans lequel il évoque l'amour et les liens filiaux et familiaux.

Robin Thicke a présenté ce titre la semaine dernière comme le single phare de son prochain album. Il est aujourd'hui accompagné d'un clip très simple dans lequel on le voit chanter en s'accompagnant à la guitare entrecoupé de scènes de la vie quotidienne de de différentes familles.

La semaine dernière, le chanteur né à Los Angeles s'est confié à Zane Lowe sur Beats 1 à propos de ce titre et de son album à venir, expliquant qu'ils avaient été influencés par le décès de son père, l'acteur Alan Thicke, en 2016.

Il a aussi précisé que "Testify" "est vraiment un message d'espoir et de lumière au bout du tunnel lorsque l'on se sent perdu ou que l'on ne sait plus quoi faire."