Robert Plant, Ben Harper présents à la 39e édition du Cactus festival de Bruges

Robert Plant & Alison Krauss, Ben Harper & The Innocent Criminals et Richard Hawley sont les premiers artistes à rejoindre l’affiche du Cactus festival à Bruges, a annoncé vendredi l’organisation. Après deux ans d’absence en raison de la pandémie de coronavirus, le festival reviendra pour sa 39e édition les 8, 9 et 10 juillet 2022. D’autres noms seront annoncés prochainement.

Robert Plant, leader de Led Zeppelin, clôturera la première journée du festival, le vendredi 8 juillet, en compagnie de la chanteuse et violoniste country et bluegrass Alison Krauss. Ils présenteront leur nouvel album "Raise The Roof" en exclusivité.