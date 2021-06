Robert Lacire, le disquaire aux 21 tonnes de vinyles

"Je parle en poids car c’est plus facile": Robert Lacire, 78 ans, a accumulé tout au long de sa vie le nombre faramineux de 21 tonnes de vinyles, soit près de 130.000, qui trouvent place dans chaque recoin de son domicile rennais et dans plusieurs garages.

La visite de son trois-pièces proprement rangé est un moment savoureux. Dans chaque pièce, des disques : dans le vaisselier, dans une penderie… Un rapide calcul permet d’imaginer qu’il faudrait une dizaine d’années pour les écouter tous. A titre de comparaison, la collection des Champs libres, la principale bibliothèque de la capitale bretonne, s’élève à 39.000 disques.

"Je me demande comment j’ai fait pour en avoir autant", s’amuse-t-il, cultivant un look country, blue-jean, foulard noué et bottes. "Il y a des trucs de dingue !", s’enthousiasme-t-il encore, lâchant quelques jurons en sortant des "galettes" de Lenny Escudero ou Johnny Cash.

Né en 1943 ("la même année que Johnny"), un 24 mai ("le même jour que Bob Dylan"), Robert Lacire a commencé "dans la boulange", le métier de son père, avant de passer un CAP d’électricien. Appelé en Algérie, où il est "troufion" selon son terme, il s’occupe de la sono d’un groupe de rock "Les Kakis", le début d’une longue histoire avec la musique.

En 1968, il reprend le bar américain "Le Country" à Dinan et attrape le virus du microsillon. "Comme c’était pas loin de Jersey, on y allait souvent et on ramenait des disques. Pareil, on allait aux puces de Saint-Ouen".

Devenu disquaire à Rennes, sa collection grossit, grossit, alimentée au début des années 1990 par l’avènement du CD : jugés encombrants et ringards, les vinyles sont bradés et "Bob" fait des affaires. Sa collection croît tellement qu’il doit louer des garages pour y stocker toutes ses caisses.