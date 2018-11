Rita Ora dévoile un tout nouveau single "Cashmere"

À quelques jours de la sortie de son nouvel album, Rita Ora a offert à ses fans un tout nouveau single, "Cashmere".

"Phoenix", le prochain album de la pop star britannique paraîtra ce vendredi 23 novembre. Afin de faire patienter ses fans, la jeune artiste a dévoilé "Cashmere". Annoncé il y a quelques heures via les réseaux sociaux, le morceau sera à retrouver sur la version "Deluxe" de "Phoenix".

Le single fait suite à "Velvet Rope" et "Let You Love Me". Sur "Phoenix" figureront aussi les morceaux déjà connus "Anywhere", "Lonely Together" avec le regretté DJ Avicci, "Your Song", mais aussi "Girls" en featuring avec Cardi B, Bebe Rexha et Charli XCX, sorti il y a six mois.

"Phoenix" sera le deuxième album de l'artiste, après "Ora" dévoilé en 2012.