Revivez un concert mythique d’Aretha Franklin

C’était en 1968, à Amsterdam. La Lady of Soul faisait résonner sa voix d’or aux oreilles du monde, âgée de 26 ans seulement.

Aretha Franklin est décédée le 16 août, à 76 ans à Détroit. Elle laisse derrière elle un héritage monstrueux, elle qui fut le symbole de la soul, du jazz et du rythm’n’blues. Elle est l’artiste féminine qui a vendu le plus de disques au monde. Née dans le Tennessee, la jeune Aretha chante très tôt dans la chorale de l’église où son père pasteur officie. Elle est enregistrée à 14 ans et est très vite repérée. Elle signe chez Columbia Records et enchaîne déjà les succès. Aretha Franklin aura des enfants très tôt, à 14 et 15 ans puis deux autres à 22 et 28 ans. Elle quittera son premier label pour connaître la gloire avec Atlantic en 1967 puis Arista, elle apparaîtra dans le film les Blues Brothers, un long métrage qui lui permettra de se relancer dans sa carrière. La chanteuse de tous les records obtiendra de nombreuses distinctions dont 18 Grammy Awards.



Arte propose de revivre un concert qui a fait sa légende, en 1968 à Amsterdam, il y a tout juste 50 ans.