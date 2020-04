Revivez le gala de printemps du Jazz At Lincoln avec la participation du Brussels Jazz Orchestra

Des artistes du Japon, Brésil, Russie, Belgique, Pakistan, Afrique du Sud, Allemagne, Espagne, d'Italie et des Etats-Unis se joindront au " Jazz At Lincoln Center Orchestra " avec Wynton Marsalis pour une première du genre.

En raison de la crise sanitaire que nous connaissons dans le monde, le gala annuel du printemps du Jazz At Lincoln Center aura lieu cette année en ligne. Sous le titre de "Concert mondial pour notre culture" il aura lieu, pour nous en Belgique, dans la nuit du mercredi 15 avril au jeudi 16 avril à 1h30 du matin sur différentes plateformes et gratuitement.

Les acteurs de ce moment de communion seront : Cécile McLorin Salvant & Sullivan Fortner, Chano Dominguez, Chucho Valdée, Dianne Reeves, Hamilton de Holanda, Igor Butman, Makoto Ozone, Nududuzo Makhathini, Richard Galliano, Bagir Abbas, WDR Big Band, Stefano Di Battista et… Le Brussels Jazz Orchestra ! L’orchestre Belge créé il y a plus de 25 ans avait déjà participé au mois de février dernier à un concert avec le Jazz At Lincoln Center à Bozar.

Le Brussels Jazz Orchestra, professionnalisme, plaisir et amitié

Il y a plus de 25 ans que l’idée de créer un orchestre de jazz est née : "Le Brussels Jazz Orchestra’". Aujourd'hui, c’est l'un des meilleurs orchestres du monde. Avec des projets renommés comme le film "The Artist", des collaborations avec des grands artistes nationaux et internationaux tels que Philip Catherine, Bert Joris, Tutu Puoane, David Linx, Michel Herr et Richard Galliano dans ses propres productions. Le BJO a invité Joe Lovano, Maria Schneider, Kenny Werner, Dave Liebman, Dave Douglas, Gianluigi Trovesi, McCoy Tyner, Maria João, Kenny Wheeler, Lee Konitz, Perico Sambeat, Toots Thielemans, parmi d'autres. Un orchestre qui parvient toujours à surprendre, à dépasser les attentes et à enthousiasmer une nouvelle génération pour le jazz.