Revivez le concert scintillant de Juliette Armanet au Arte Concert Festival

Elle est l’un des nouveaux phénomènes de la chanson française, Juliette Armanet était en concert le 20 avril dernier à la Gaîté Lyrique à Paris pour l’Arte Concert Festival.

La jeune chanteuse, musicienne et compositrice lilloise s’est révélée aux yeux du public en gagnant le tremplin “inRocKs lab” en 2014. Trois ans plus tard, elle sort son premier album “Petite Amie” salué par la critique et récompensé par une Victoire de la Musique. Juliette Armanet s’inspire de la chanson française des années 80 et beaucoup lui prêtent un côté Véronique Sanson, Michel Berger ou encore Alain Souchon. Sa voix haute est pleine de chaleur et de sensibilité et porte une jolie poésie au charme suranné, elle se pose sans difficultés sur des harmonies simples et lancinantes. Juliette Armanet semble avoir trouvé la recette du succès, en remettant au goût du jour le classique piano-voix ou le disco.

L’ancienne journaliste qui se consacre désormais à la musique était au Arte Concert Festival le 20 avril 2018 pour un concert plein de paillettes et de piano. Un petit régal pour les oreilles.