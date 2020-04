Revivez le concert du saxophoniste Lee Konitz en 1965 à Paris

De la clarinette au saxophone alto, Lee Konitz aura croisé les routes de Lennie Tristano, Miles Davis, Stan Kenton, Brad Mehldau, Charlie Haden… Il nous a quitté ce 15 avril suite à une pneumonie, il avait 92 ans.

Le 29 janvier 1967, l'émission de la RTB "Jazz Pour Tous" de Nicolas Dor diffuse le concert donné par Lee Konitz à Paris en 1965 dans le cadre du "Paris Jazz Festival". Le saxophoniste américain est accompagné par le jeune et prometteur bassiste danois Niels-Henning Ørsted Pedersen et le batteur américain Alan Dawson. On y retrouve également, le pianiste Bill Evans avec sa posture si caractéristique.

