Revivez le concert de Jacques Brel à Knokke en 1963 sur Arte !

La chaîne franco-allemande propose le concert mythique du Grand Jacques dans sa version restaurée.

Il est une légende de la chanson française. Jacques Brel, né en 1929 à Schaerbeek avait pour habitude de se produire chaque année à Knokke-le-Zoute. Son histoire avec la station balnéaire de la Mer du Nord débute dans les années 50. Alors qu’il n’est encore qu’un jeune chanteur en devenir, il participe au festival de la ville. C’est un fiasco puisqu’il s’y classera avant-dernier. Jacques Brel devra encore faire du chemin et des rencontres avant de trouver la reconnaissance. Il y retournera régulièrement pour donner des concerts.

Le 23 juillet 1963, soit dix ans après sa déconvenue, Jacques Brel se rend à Knokke-le-Zoute. Il chantera pour la première fois le superbe titre “Madeleine” et interprètera “Bruxelles”, “Mathilde”, “Le Plat Pays” ou encore “Les Vieux”. Ce moment est devenu anthologique et Arte propose à la vision une version entièrement restaurée, le son et l’image ont été retravaillés par la Fondation Jacques Brel.

Le chanteur abandonnera les tournées trois ans plus tard, en 1966. Date à laquelle il se tourne vers le cinéma, en tant que comédien et réalisateur (Franz, Le Far West).

Le concert réalisé par Euro Tele Films est à voir sur Arte :