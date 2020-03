Revivez le concert de Count Basie à Charleroi

Count Basie à Charleroi - Extrait de Archives Sonuma "Jazz Pour Tous" 1961 (729/999) - 20/03/2020 Emission de 1961. Jazz pour tous fête ses 8 ans de radio et sa première année de diffusion en TV. Pour l'occasion, nous découvrirons Nicolas Dor et Jean-Marie Peterken qui nous présenterons l'émission depuis les studios de Liège. Ils ont choisit de nous montrer quelques morceaux du concert de l'orchestre de Count Basie qui a eu lieu au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Les grands "leaders" noirs du jazz ont leurs lettres de noblesse. Si Ellington est généralement appelé "Duke", William Count Basie se voit habituellement attribuer le titre de "Count", quand ce n'est le nom glorieux de "Jump King"! Né en 1906, ce vétéran du jazz se vit consacrer dès 1937. Son succès ne s'est jamais démenti. D'abord obscur petit pianiste à Kansas City, Missouri, Count Basie s'arrangea bientôt, pour former un orchestre, que son dynamisme, son caractère enjoué, sa générosité intrépide maintinrent uni, durant les moments difficiles du début. Depuis, le Count a si bien fait son chemin qu'il représente le plus efficacement ce "Kansas City style" que son orchestre contribua tant à faire connaître : style vif, heurté, puissamment rythmique, et faisant une grande place à la percussion. Chef modeste, mais d'un magnétisme envoûtant, "Count" quand il dirige, n'a qu'à faire un petit geste de la main ou un signe de tête, pour déclencher un changement d'harmonies ou une cascade de thèmes nouveaux. Toujours prêt à s'effacer devant ses vibrants solistes, c'est pourtant lui qui, par sa façon nette, claire, presque sèche de traiter le piano, leur inspire leur manière intensément rythmique, trépidante et sans bavures. En collaboration avec la Sonuma.